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بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الإفريقية

صور .. حملات مسائية لإزالة المخالفات فى محيط استاد الإسكندرية

السبت، 06 يوليه 2019 01:46 ص
صور .. حملات مسائية لإزالة المخالفات فى محيط استاد الإسكندرية حملات مسائية لازالة المخالفات
الاسكندرية - جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية حملات مسائية لإزالة المخالفات فى محيط استاد الإسكندرية ، وذلك وفقا لتوجيهات أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وبالتزامن مع تنظيم كأس الأمم الافريقية.

حيث تم إزالة بانرات مخالفة أعلي عقارات بطريق الكورنيش ومحيط الاستاد، تحت اشراف اللواء سمير صدقى رئيس الحى  و أيمن الحلو مدير ادارة اشغال الطريق.
 
من جهه أخرى، شن حى وسط الإسكندرية حملة مسائية مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ علي ونش بالعقار الكائن ب 20 شارع محمود خطاب بالحي اللاتيني بقيادة سكرتير عام الحى.
 
 
فيما قام جهاز الرصد البيئى برفع 12 طن مخلفات اشجار من حديقة الشلالات البحرية، بالإضافة الي 12 طن مخلفات متنوعة من أمام محطة قطار الحضرة وذلك بعمال ومعدات جهاز النظافة التابع للحى .
 
حملات مسائية لازالة المخالفات (1)
حملات مسائية لازالة المخالفات 
حملات مسائية لازالة المخالفات (2)
حملات مسائية لازالة المخالفات
حملات مسائية لازالة المخالفات (3)
حملات مسائية لازالة المخالفات 
حملات مسائية لازالة المخالفات (4)
حملات مسائية لازالة المخالفات
 
 
 
 

الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

استاد الاسكندرية

حى وسط

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