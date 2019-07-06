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صور ..حملات رقابية للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالبحيرة

السبت، 06 يوليه 2019 04:42 م
صور ..حملات رقابية للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالبحيرة حملات على المواقف
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة قيام  رؤساء الوحدات المحليه بالتنسيق مع إدارات  المرور  بمتابعة إنتظام حركة سير العمل بالمواقف على جميع الخطوط  والتواجد دورياً علي مدار اليوم  لمتابعه إلتزام السائقين بالتعريفه الجديدة المقررة وخطوط السير  بعد تحريك أسعار الوقود وإتخاذ عقوبات رادعة للمخالفين .
 
 كما وجه بالإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب  داخل كل موقف ووضع لافتات بالمواقف يحدد فيها سعر تعريفة الركوب بين مدن وقري المحافظة .
 
 
 وفى هذا السياق  قام رؤساء الوحدات المحليه بجميع مدن ومراكز المحافظه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومشروع المواقف كلٍ بمركزة بعمل جولات ميدانية داخل  مواقف السيارات  لتفقد  الأوضاع وتم التأكد من  مدي إلتزام سائقي الأجرة بالتعريفه الجديدة و عدم إستغلال  المواطنين والإلتزام بالأسعار المحددة وسير العمل بإنتظام  . 
 
كما تم  الإنتهاء من وضع لافتات بجميع المواقف  محدد بها سعر تعريفة الركوب الجديدة بعد رفع أسعار الوقود وعدم وجود أية مواقف عشوائية .
 
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البحيرة

مواقف السيارات

تعريفة الاجرة محافظ البحيرة

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