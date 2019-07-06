صور.."الشباب و الرياضة"بالإسكندرية: مراكز الشباب شهدت إقبالا خلال أمم أفريقا

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين ، لمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية ، و ذلك فى إطار جهود مديرية الشباب و الرياضة لتوفير شاشات كبرى داخل مراكز الشباب لمتابعة كافة مباريات بطولة الامم الافريقية.

و أشارت الدكتورة صفاء الشريف ، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية ، الى أن المديرية قد إستعدت بحوالى 21 مركز شباب بشاشات كبرى ، من اجمالى 49 مركز شباب، مع مشاركة باقى مراكز الشباب من خلال شاشات عرض كبرى، الى جانب مساهمة حوالى 11 نادى من الانديه الكبرى بالاسكندريه بتوفير شاشات عملاقة لتغطية أحداث البطوله،و اكدت صفاء الشريف على حرص المديرية ووزارة الشباب ، لتعزيز قيم المشاركة الوجدانيه وتوسيع قاعدة المشاهدة الجماعيه ، وتكثيف الانشطه الرياضيه والثقافيه والفنيه كعامل جذب للشباب و البراعم ، و كذلك دعم الحراك الوطنى والتفاعلى مع بطولةكأس الامم الافريقيه.

و أكدت صفاء الشريف على توفير الأماكن والأجواء المناسبة التي تساعد المواطنين على الاستمتاع بمشاهدة المباريات، خاصة مباريات المنتخب المصرى للدعم في جميع مبارياته مع الفرق المشاركة بالبطولة.