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صور.. الأندية ومراكز الشباب بالغربية تستعد لمشاهدة مصر وجنوب أفريقيا

السبت، 06 يوليه 2019 07:14 م
صور.. الأندية ومراكز الشباب بالغربية تستعد لمشاهدة مصر وجنوب أفريقيا
الغربية عادل ضرة

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استعدت الأندية ومراكز الشباب والساحات بمحافظة الغربية لاستقبال الآلاف من الجماهير لمشاهدة مباراة المنتخب المصرى ومنتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية.

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (1)

كان الفريق المصرى قد تصدر قمة المجموعة بـ9 نقاط بعد فوزة فى المباريات الثلاث التى خاضها أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا بينما صعد فريق جنوب أفريقيا للدور 16 كأحسن ثالث فريق بمجموعته ليلتقى المنتخب المصرى فى التاسعة مساء اليوم.

 

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (2)

توقع عدد كبير من الجماهير فوز مصر على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف وتوقعوا إحراز تريزيجيه وصلاح هدفى مصر فى المباراة والصعود لدور الثمانية.

بينما توقعت بسمة عادل أحد الأهالى فوز مصر بهدف ووجود الجماهير التى تؤازر الفريق المصرى سيكون له فعل السحر فى مباراة اليوم وحذرت من التهاون أمام جنوب أفريقيا.

 

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (3)

أما أمل زرق، أحد الأهالى فقالت إن شاء الله المنتخب المصرى سيفوز برغم صعوبة المباراة وربنا يستر ونقدر نقدم مباراة تليق بمكانة المنتخب المصرى وهانفوز 2 صفر.

ويقول محمود عبد الستار، أحد الأهالى: "إحنا هنقابل فريق قوى جدًا والمباراة لن تكون سهلة وطالب اللاعبين بالتركيز فى المباراة، وعدم التهاون بالخصم، وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير المصرية التى تقف خلف المنتخب فى كل مكان".

 
الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (4)
 

 

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (5)
 

 

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (6)
 

 

الاستعدادات لمباراة المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا (7)
 

 


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