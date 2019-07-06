صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة على ترعة القاصد بطنطا يهدد بكارثة بيئية

انتشرت القمامة بصورة كبيرة بكورنيش ترعة القاصد بحى ثان طنطا وشارع الشهيد مصطفي أبو زهرة ومنطقة مدرسة الزبير بن العوام وإشعال النيران بها وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط والطيور والديدان نتيجة تراكمها، مما يتسبب في انتشار الدخان الكثيف الذى يؤدى للإصابة بالأمراض والاختناق بهذه الشوارع والمنطقة المجاورة لها.
وطالب سكان حى ثان طنطا من محافظ الغرببة بزيارة مفاجئة لكورنيش ترعة القاصد للوقوف على الحالة المتردية التي تشهدها شوارع مدينة طنطا فى حي اول وثان.
انتشار القمامة علي ترعة القاصد
اشعال النيران بالقمامة
انتشار القمامة علي ترعة القاصد
انتشار القمامة علي ترعة القاصد
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