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صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة على ترعة القاصد بطنطا يهدد بكارثة بيئية

السبت، 06 يوليه 2019 08:12 ص
صور.. اضبط مخالفة.. انتشار القمامة على ترعة القاصد بطنطا يهدد بكارثة بيئية انتشار القمامة علي ترعة القاصد
الغربية - عادل ضرة

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انتشرت القمامة بصورة كبيرة بكورنيش ترعة القاصد بحى ثان طنطا وشارع الشهيد مصطفي أبو زهرة ومنطقة مدرسة الزبير بن العوام وإشعال النيران بها وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط والطيور والديدان نتيجة تراكمها، مما يتسبب في انتشار الدخان الكثيف الذى يؤدى للإصابة بالأمراض والاختناق  بهذه الشوارع والمنطقة المجاورة لها.

وطالب سكان حى ثان طنطا من محافظ الغرببة بزيارة مفاجئة لكورنيش ترعة القاصد للوقوف على الحالة المتردية التي تشهدها شوارع مدينة طنطا فى حي اول وثان.

ورصد "اليوم السابع" تلال القمامة التى تحاصر شوارع طنطا وأمام فرع كهرباء ثان ومركز طنطا وكورنيش ترعة القاصد وشارع نايف عماد.
 
وطالب الأهالى بالتدخل لرفع آلاف الأطنان من القمامة والتخلص منها بنقلها لمصنع التدوير بدفرة أو نقلها إلى المدفن الصحى بمدينة السادات.
 
 
انتشار القمامة علي ترعة القاصد (1)
انتشار القمامة علي ترعة القاصد 
انتشار القمامة علي ترعة القاصد (2)
اشعال النيران بالقمامة 
انتشار القمامة علي ترعة القاصد (3)
انتشار القمامة علي ترعة القاصد 
انتشار القمامة علي ترعة القاصد (4)
انتشار القمامة علي ترعة القاصد 

 


الغربية

تلال القمامة

مصنع تدوير القمامة

كورنيش ترعة القاصد

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