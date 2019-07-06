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صور.. إقبال طلاب الثانوية على "الفنون التطبيقية" أول أيام اختبارات القدرات

السبت، 06 يوليه 2019 01:54 م
صور.. إقبال طلاب الثانوية على "الفنون التطبيقية" أول أيام اختبارات القدرات إقبال طلاب الثانوية على "الفنون التطبيقية"
وائل ربيعى

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شهدت كلية الفنون التطبيقية التابعة لجامعة حلوان، إقبالا ملحوظا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية فى أول أيام اختبارات القدرات، التى انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، حسب ما أعلنه مكتب التنسيق.

ويتوافد الطلاب على كليات الفنون التطبيقية والجميلة وباقى كليات القدرات؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل دخولهم للامتحان وسداد مصروفات اختبار القدرات التى تقدر بـ 400 جنيه لكل اختبار، على أن يبدأ الطلاب فى أداء الاختبارات وفقا للمواعيد المحددة لكل طالب من قبل موقع التنسيق الإلكترونى.

كليات القدرات هى التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية "النوعية، الموسيقية، والفنية"، والفنون الجميلة والتطبيقة، ولأول مرة بكليات الإعلام بـ4 جامعات: القاهرة، السويس، جنوب الوادى، وبنى سويف.

PHOTO-2019-07-06-12-39-10 (1)
أول أيام اختبارات القدرات

PHOTO-2019-07-06-12-39-10 (2)
إقبال الطلاب على اختبارات القدرات

PHOTO-2019-07-06-12-39-10
إقبال الطلاب على اختبارات القدرات
 

 


الفنون التطبيقية

اختبارات القدرات

الثاثنوية العامة

التنسيق

مشاركة

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