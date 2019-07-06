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صور.. إزالة عقار مكون من ثلاثة طوابق بالمرج لخطورته

السبت، 06 يوليه 2019 09:00 م
صور.. إزالة عقار مكون من ثلاثة طوابق بالمرج لخطورته العقار المقرر إزالته
كتب سيد الخلفاوى

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أزالت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة، عقار مكون من 3 طوابق بشارع الجمهورية بمنطقة بركة الحاج بجوار مسجد المتبولى، وذلك لخطورته ووجود تصدعات وشروخ تمثل خطورة على المارة والمنازل المجاورة.
 
وتفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على عبد الله رئيس حى المرج، أعمال الإزالة، حيث تم عمل صلبات للعقار قبل إزالته خوفا من انهياره بشكل مفاجئ.
 
وكان اللواء خال عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرار بإزالة فورية للعقار ومتابعة تنفيذ إبراهيم صابر نائب المحافظ ورئيس حى المرج .
 
العقار الأيل للسقوط (4)
العقار الأيل للسقوط 

العقار الأيل للسقوط (1)
العقار الأيل للسقوط 

العقار الأيل للسقوط (2)
العقار الأيل للسقوط 

العقار الأيل للسقوط (3)
العقار الأيل للسقوط 

نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المرج خلال متابعة إزالة العقار (1)
نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المرج خلال متابعة إزالة العقار 

نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المرج خلال متابعة إزالة العقار (2)
نائب محافظ القاهرة ورئيس حى المرج خلال متابعة إزالة العقار 

 


ازالة عقار

المرج

حي المرج

انهيار عقار

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