صور.. إزالة عقار مكون من ثلاثة طوابق بالمرج لخطورته

كتب سيد الخلفاوى

أزالت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة، عقار مكون من 3 طوابق بشارع الجمهورية بمنطقة بركة الحاج بجوار مسجد المتبولى، وذلك لخطورته ووجود تصدعات وشروخ تمثل خطورة على المارة والمنازل المجاورة.

وتفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على عبد الله رئيس حى المرج، أعمال الإزالة، حيث تم عمل صلبات للعقار قبل إزالته خوفا من انهياره بشكل مفاجئ.

وكان اللواء خال عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرار بإزالة فورية للعقار ومتابعة تنفيذ إبراهيم صابر نائب المحافظ ورئيس حى المرج .