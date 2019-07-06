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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "العبادلة" بطوخ تضم 8 تخصصات اليوم

السبت، 06 يوليه 2019 08:05 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "العبادلة" بطوخ تضم 8 تخصصات اليوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر يوليو الحالي، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالي القوافل هذا الشهر بلغ 8 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.
 
 
وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، قافلة طبية لقرية العبادلة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 8 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء الغد. 
 
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 8 قوافل طبية خلال شهر يوليو الحالي للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
 
 

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