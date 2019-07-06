"صبى ميكانيكى" يعتدى جنسيًا على طفل داخل ورشة فى الغربية

أقدم صبى ميكانيكى يبلغ من العمر 15 عاما على التعدى جنسيا على طفل صغير وهتك عرضه داخل ورشة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بتحرير ولى أمر طفل محضرا يتهم صبى ميكانيكى باغتصاب نجله داخل الورشة.

انتقلت الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وتوصلت التحريات قيام المتهم ويدعى"ا.م" 15سنة، صبى ميكانيكى، باستدراج المجنى عليه داخل الورشة وهتك عرضه، وتم ضبط المتهم وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.