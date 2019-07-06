سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"صبى ميكانيكى" يعتدى جنسيًا على طفل داخل ورشة فى الغربية

السبت، 06 يوليه 2019 01:42 م
"صبى ميكانيكى" يعتدى جنسيًا على طفل داخل ورشة فى الغربية حبس -أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم صبى ميكانيكى يبلغ من العمر 15 عاما على التعدى جنسيا على طفل صغير وهتك عرضه داخل ورشة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بتحرير ولى أمر طفل محضرا يتهم صبى ميكانيكى باغتصاب نجله داخل الورشة.

 

انتقلت الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، وتوصلت التحريات قيام المتهم ويدعى"ا.م" 15سنة، صبى ميكانيكى، باستدراج المجنى عليه داخل الورشة وهتك عرضه، وتم ضبط المتهم وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

 


مدير امن الغربيه

كفر الزيات

هتك عرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة