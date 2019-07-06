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شكاوى من التقليم الجائر لأشجار فى شوارع الدقى بالجيزة

السبت، 06 يوليه 2019 09:26 م
شكاوى من التقليم الجائر لأشجار فى شوارع الدقى بالجيزة التقليم الجائر لأشجار شوارع الدقى
كتب سيد الخلفاوى

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شكى أهالى شارع إيران بحى الدقى بالجيزة، من التقليم الجائر للأشجار الموجودة بالشارع وعدد من الشوارع المجاورة، حيث شهد الشارع قص الأشجار بشكل جائر أثر على المظهر العام بالشارع بعد القضاء على اللون الأخضر الموجود بالأشجار.
 
وطالب السكان بمرعاة الأساليب الفنية خلال قص الأشجار حتى لا تؤثر على الشكل العام، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة من تواجد الأشجار فى الشوارع والتخفيف من الاحتباس الحرارى .
 
وأكدت محافظة الجيزة أن حى الدقى ينفذ حملة لقص وتهذيب الأشجار وذلك ضمن حملات النظافة بنطاق الحى.
 
 
التقليم الجائر لأشجار شوارع الدقى
التقليم الجائر لأشجار شوارع الدقى

التقليم الجائر لأشجار شوارع الدقى
التقليم الجائر لأشجار شوارع الدقى

 


حي الدقي

شارع ايران

قص الاشجار

التقليم الجائر

ذبح الاشجار

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