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شعبة الذهب تفسر سبب اتجاه المستهلكين نحو البيع الفترة الأخيرة

السبت، 06 يوليه 2019 09:23 م
شعبة الذهب تفسر سبب اتجاه المستهلكين نحو البيع الفترة الأخيرة ذهب
كتب – إسلام سعيد

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أكد هانى جيد رئيس شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، أن سوق الصاغة شهد خلال الأسبوعين الماضيين عمليات بيع ملحوظة عقب صعود الأسعار محليا لمستويات قياسية، حيث تخطت حاجز الـ660 جنيها للجرام، وهو ما دفع المستهلكين للاتجاه نحو البيع.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفترة التى أعقبت عيد الفطر شهدت رواج ملحوظ فى المبيعات، مرجعا ذلك إلى أن السعر كان متراجع وفترة الأعياد تعتبر موسم، خاصة مع الإقبال على شراء الشبكة، لافتا إلى أنه مع موجة صعود الذهب تقلصت المبيعات، وبدأت الأسواق تشهد موجة بيع ملحوظة من المستهلكين فى مصر.

واستطرد جيد، أن التنبؤ بأى أسعار مستقبلية للذهب ينافى الواقع الذى تشهده الأسواق، لافتا إلى أن تعافى مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى، إضافة إلى البيانات الاقتصادية بشأن الدول الكبرى، جميعها تشهد تغيرات دائمة، ومن ثم التوقع بأى أسعار للذهب عالميًا، أو محليا لن يكون فى محله.

ويزداد الطلب على شراء الذهب، خلال فترات الأعياد، وكذلك بالتزامن مع هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما قد يؤدى إلى انتعاش فى حركة مبيعات الذهب.


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