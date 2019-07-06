شرطة التموين بالإسكندرية تضبط ألعاب نارية فى محل غير مرخص

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية وشرطة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط مالك محل غير مرخص لبيع الخردوات وألعاب الأطفال بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وبالمعاينة تبين أن عدد الالعاب النارية بحوزته بلغت قدرها ("12000" إثنى عشر ألف وحدة ألعاب نارية ومحدثات صوت"صاروخ" مختلفة الأنواع) مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق نظراً لخطورتها على الإقتصاد القومى والسكينة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .