سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 10:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قشرة الشعر أسبابها وعلاجها

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قشرة الشعر أسبابها وعلاجها قشرة الشعر - ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قشرة الشعر من المشاكل الجلدية الشائعة التى تصيب فروة الرأس وتسبب الحكة وتؤثر على المظهر، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن قشرة الشعر وأسبابها وعلاجها، وفقا لموقع net doctor.

س: ما قشرة الشعر؟

ج: هى حالة جلدية تؤثر على فروة الرأس، وهى عبارة عن رقائق بيضاء (قطع صغيرة من الجلد الميت) تسقط من فروة رأسك وعادة ما تكون مصحوبة بحكة. 

س: ما أسباب قشرة الشعر؟

ج: هناك العديد من أسباب قشرة الشعر تتمثل فى:
• الالتهابات الفطرية
تسبب الالتهابات الفطرية زيادة نمو خلايا الجلد.
• التهاب الجلد الدهنى
وهو مرض جلدى يؤثر بشكل رئيسى على المناطق الزيتية فى الجسم، مثل فروة الرأس.
• الأكزيما
هى حالة تؤدى إلى إصابة الجلد بالتهاب وحكة.
 

س: كيف تؤثر القشرة على فروة رأسك؟

قشرة الشعر
قشرة الشعر
 
عادة ما يصاحب القشرة حكة، يمكن أيضًا لفروة رأسك أن تصاب ببقع جافة فى المناطق التى يوجد بها نمو زائد لخلايا الجلد.

س: كيف يمكنك علاج قشرة الرأس؟

هناك العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة والتى يمكنها علاج قشرة الرأس، يجب تجربة هذه أولاً على القشرة الخفيفة، إلا إذا كانت فروة رأسك ملتهبة، وهذا يحدث عادة عندما يكون التهاب الجلد بسبب القشرة.
 
كما توجد أنواع من الشامبو تحتوى على مكونات مثل الكيتوكونازول والزنك، وهذه فعالة فى علاج الحالات المعتدلة من قشرة الرأس، وهذه المكونات تعمل كمضادات للفطريات، ويمكن أن تساعد فى إبطاء النمو الزائد لخلايا الجلد على فروة الرأس، والتى تسبب القشرة.
 
إذا كان سبب قشرة الرأس فروة دهنية، فإن كبريتيد السيلينيوم عنصر جيد لعلاج القشرة، والحالات الشديدة من قشرة الشعر يمكن استخدام الأدوية التى تحتوى على المركبات السترويدية وغسل فروة الرأس بها.

قشرة الشعر

الشعر

القشرة

فروة الرأس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بعد سنوات فى المحاكم .. القبض على منتج Wolf of Wall Street بتهم غسيل أموال

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بيرسى تاو .. المرعب الأكبر فى صفوف الأولاد قبل مواجهة الفراعنة

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

بريزنتيشن تستقبل أبناء الشهداء بممر شرفى وورود قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صور)

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

اليوم السابع: الدعم.. عودة الحق لأصحابه

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

بعد رامى مالك ومينا مسعود.. أحمد غزى نجم سينمائى مصرى جديد فى لندن

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

الكاميرون ونيجيريا فى قمة كرة القدم الأفريقية .. 5 معلومات تكشف قوة المعركة

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

مورينيو لـ"اليوم السابع" بعد زيارة الأهرامات: سأعود مرة أخرى مع زوجتى

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.. الليلة

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

سوبر كورة.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب بيراميدز والإعلان فى هذا التوقيت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة