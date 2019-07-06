س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قشرة الشعر أسبابها وعلاجها

كتبت فاطمة خليل

قشرة الشعر من المشاكل الجلدية الشائعة التى تصيب فروة الرأس وتسبب الحكة وتؤثر على المظهر، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن قشرة الشعر وأسبابها وعلاجها، وفقا لموقع net doctor.



س: ما قشرة الشعر؟ ج: هى حالة جلدية تؤثر على فروة الرأس، وهى عبارة عن رقائق بيضاء (قطع صغيرة من الجلد الميت) تسقط من فروة رأسك وعادة ما تكون مصحوبة بحكة. س: ما أسباب قشرة الشعر؟ ج: هناك العديد من أسباب قشرة الشعر تتمثل فى:

• الالتهابات الفطرية

تسبب الالتهابات الفطرية زيادة نمو خلايا الجلد.

• التهاب الجلد الدهنى

وهو مرض جلدى يؤثر بشكل رئيسى على المناطق الزيتية فى الجسم، مثل فروة الرأس.

• الأكزيما

هى حالة تؤدى إلى إصابة الجلد بالتهاب وحكة.

س: كيف تؤثر القشرة على فروة رأسك؟

قشرة الشعر عادة ما يصاحب القشرة حكة، يمكن أيضًا لفروة رأسك أن تصاب ببقع جافة فى المناطق التى يوجد بها نمو زائد لخلايا الجلد. س: كيف يمكنك علاج قشرة الرأس؟ هناك العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة والتى يمكنها علاج قشرة الرأس، يجب تجربة هذه أولاً على القشرة الخفيفة، إلا إذا كانت فروة رأسك ملتهبة، وهذا يحدث عادة عندما يكون التهاب الجلد بسبب القشرة. عادة ما يصاحب القشرة حكة، يمكن أيضًا لفروة رأسك أن تصاب ببقع جافة فى المناطق التى يوجد بها نمو زائد لخلايا الجلد.هناك العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة والتى يمكنها علاج قشرة الرأس، يجب تجربة هذه أولاً على القشرة الخفيفة، إلا إذا كانت فروة رأسك ملتهبة، وهذا يحدث عادة عندما يكون التهاب الجلد بسبب القشرة.

كما توجد أنواع من الشامبو تحتوى على مكونات مثل الكيتوكونازول والزنك، وهذه فعالة فى علاج الحالات المعتدلة من قشرة الرأس، وهذه المكونات تعمل كمضادات للفطريات، ويمكن أن تساعد فى إبطاء النمو الزائد لخلايا الجلد على فروة الرأس، والتى تسبب القشرة.

إذا كان سبب قشرة الرأس فروة دهنية، فإن كبريتيد السيلينيوم عنصر جيد لعلاج القشرة، والحالات الشديدة من قشرة الشعر يمكن استخدام الأدوية التى تحتوى على المركبات السترويدية وغسل فروة الرأس بها.