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سقوط 3 أشخاص وراء النصب على المواطنين بزعم التنقيب عن الآثار بالنزهة

السبت، 06 يوليه 2019 02:23 م
سقوط 3 أشخاص وراء النصب على المواطنين بزعم التنقيب عن الآثار بالنزهة آثار - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب والفضة بمنطقة النزهة،وحرر محضر بالواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بشارع جسر السويس بدائرة القسم، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكما متنوعا حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وعثر بداخل السيارة على (حقيبة بداخلها كيس بلاستيك يحوى "كمية من التراب"- وحقيبة بداخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام- سبيكة فضية وزنت 800 جرام- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى).

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى ممارسة أعمال النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم فى أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات.


جريمة نصب

مباحث النزهة

امن القاهرة

التنقيب عن الاثار

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