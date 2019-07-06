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سفينة إنقاذ تحمل 46 مهاجرا ترسو فى ميناء لامبيدوسا الإيطالى رغم الحظر

السبت، 06 يوليه 2019 07:19 م
سفينة إنقاذ تحمل 46 مهاجرا ترسو فى ميناء لامبيدوسا الإيطالى رغم الحظر مهاجرون-صورة ارشيفية
أ ش أ

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رست سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة "ميدتيرانيا" الإيطالية غير الحكومية - تحمل على متنها 46 مهاجرًا - في ميناء جزيرة (لامبيدوسا)، على الرغم من الحظر الذي تفرضه الحكومة الإيطالية على سفن إنقاذ المهاجرين.

 

ولفتت شبكة "إيه ي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم،السبت، أن تحدي السفينة لحظر السلطات الإيطالية هو خطوة مشابهة لتلك التي حدثت من جانب سفينة إنقاذ ألمانية منذ أسبوع حيث رفض القبطان أوامر مباشرة من مسئولي الميناء بربط السفينة واتجه بها نحو الجزيرة الإيطالية.

 

وأظهرت صور تليفزيونية المهاجرين يجلسون في صفوف في مقدمة السفينة يرتدون سترات نجاة وصفقوا عند الرسو، فيما لم يتم رصد أي خطوة على الفور لإنزالهم.

 


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