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سفينة ألمانية لإنقاذ المهاجرين تتجه إلى إيطاليا وعلى متنها 65 مهاجرا

السبت، 06 يوليه 2019 01:15 م
سفينة ألمانية لإنقاذ المهاجرين تتجه إلى إيطاليا وعلى متنها 65 مهاجرا مهاجرين وسط البحر - أرشيفية
روما أ ش أ

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أعلنت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية (سى آى)، أن سفينة الانقاذ التابعة لها المعروفة باسم "آلان كردى" والتى تحمل على متنها 65 مهاجرا، تبحر باتجاه جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية.

وقالت المنظمة، فى بيان عبر صفحتها على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى: "نحن الآن فى طريقنا نحو لامبيدوسا، لن نتعرض للترهيب من قبل وزير داخلية، ولكننا سنتوجه إلى أقرب ميناء آمن"، فى إشارة إلى وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى الذى يتخذ نهجا متشددا حيال المهاجرين.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن هذا الإعلان من شأنه أن يزيد التوترات مع إيطاليا التى ترفض توفير موانئ آمنة لسفن الانقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية.

وأشارت الشبكة فى الوقت ذاته إلى أن سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة "ميدتيرانيا" الإيطالية الإغاثية تعرف باسم "أليكس" تتواجد بالفعل قبالة جزيرة "لامبيدوسا" خارج المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 40 مهاجرا.

ويأتى ذلك بعد أسبوع من قيام قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين (سى ووتش 3) بالإبحار إلى ميناء "لامبيدوسا" حتى يتمكن 40 مهاجرا، كان قد تم إنقاذهم من البحر المتوسط فى 12 من يونيو الماضى، من النزول من على متن السفينة.

 


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انقاذ المهاجرين

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