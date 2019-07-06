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"سفراء الهداية" للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم دورة تدريبية حول الإلحاد وشبهاته

السبت، 06 يوليه 2019 03:29 م
"سفراء الهداية" للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم دورة تدريبية حول الإلحاد وشبهاته جانب من الدورة
كتب لؤى على

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بدأت فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، تحت عنوان "التيار الإلحادى وشبهاته حول العقيدة الإسلامية"، بمقر الجمعية بزهراء مدينة نصر، وتستمر حتى 13 يوليو الجارى، ويحاضر فى الدورة الدكتور إبراهيم شعيب عضو هيئة التدريس بالأزهر، والدكتور عبدالرحمن شلبى أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر والدكتور محمد عايدى أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر

وتدور محاضرات الدورة الأربع حول تعريف الإلحاد، والمقدمات الأولية له، ونقد أصول منهج الاستدلال عند الملاحدة، والظهور التاريخى للإلحاد، وشبهات الملحدين والرد عليها.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عايدى أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، يتصور أبناء المسلمين حول موضوع الإلحاد أمرين، الأول: أن الإلحاد يمثل حالة استثنائية لا تمثل نسبة فى المجتمعات، وهذا غير صحيح، لأن الإلحاد يمثل نسبة كبيرة.

وأضاف: أن أخر إحصائية تشير إلى أن الملحدين يمثلون 2% من عدد البشرية فى العالم، ففى أوروبا نسبة الملحدين 20%، وفرنسا 40%، وبريطانيا 25%.

 وتابع: أن الأمر الأخر، يرى أصحابه أن الإلحاد كان مرتبطا بالشيوعية، فلما اندثر المذهب الشيوعى ضعف الإلحاد، ولا حاجة لنا فى دراسة هذا التيار الفكرى، وهذا أيضا تصور خاطئ لأن الإلحاد انتشر بشكل كبير فى الدول الأوروبية.

وأشار عايدى إلى أنه ظاهرة نراها أحيانا فى بعض الأوساط الشبابية وهى تفاخرهم بأنهم ملحدون، وكأن ادعاء الإلحاد قد صار موضة القرن، وطالب المؤسسات الدينية بتكاتف الجهود لمواجهة الإلحاد لأنه أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج إلى دراسة وحماية شباب الأمة منها.

 


جمعية سفراء الهداية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الالحاد

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