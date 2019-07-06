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سعر اليورو اليوم السبت 6-7-2019 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 06 يوليه 2019 11:24 ص
سعر اليورو اليوم السبت 6-7-2019 واستقرار العملة الأوروبية اليورو
كتبت - ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال اليوم السبت 6-7-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

 18.67 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.69 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.70 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.61 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.65جنيه للشراء.

18.80جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.71 جنيه للشراء.

18.85جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.63 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

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اسعار اليورو

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