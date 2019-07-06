سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2019 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت - ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية فى البنوك والمصارف الرسمية.

وسجل الدولار ثباتاً عند سعر 16.58 جنيها للشراء، و16.68 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.54 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.58جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.