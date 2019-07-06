سحب 5 رخص لسيارات أجرة رفعت تعريفة الركوب بكفر صقر فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، أنه قام اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة حركة مواقف سيارات الأجرة للاطمئنان على الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد الزيادة التى تمت على الوقود.

وأضاف الهوارى، لـ"اليوم السابع" أنه قام بسحب 5 رخص سائقين لقيامهم بزيادة الأجرة المقررة عن التسعيرة المحددة أثناء تفقده السيارات بمواقف المدينة بنفسه والتأكد من لصق استيكرات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة ووضع اللوحات الكبيرة بكل موقف لتوضيح للراكب تعريفة الركوب وخط سير السيارات وعدد الركاب، وطالب رئيس المركز السائقين بالالتزام بالتعريفة وعدد الركاب حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

وكان محافظ الشرقية قد وجه مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمواقف بشن حملات مفاجئة على المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن الأجرة التى يتم تحصيلها للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة والتعامل مع أى موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.