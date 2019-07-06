زراعة 100 شجرة ظل بمقابر قرية قرنفيل بعد تطهيرها من اعمال السحر والشعوذة

القليوبية إبراهيم سالم

واصل أهالي قرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، حملة تطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة التي يبثها بها اصحاب النفوس المريضة، إلى جانب العمل على تشجير المقابر من خلال مبادرة لشراء وزرع 100 شجرة للظل، حيث قام رجال وشباب القرية بزراعة تلك الأشجار بالمقابر.

وفى هذا السياق، أكد شريف عزازي أحد أبناء القرية، أنهم خلال عملية بحثهم بمقابر القرية عن أعمال السحر والشعوذة، وجدوا ما يحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة، وعدم الإنجاب وعدم الزواج

وأوضح "عزازى"، أن الحملة عثرت على كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة.

وأشار، إلى أن الحملة لازالت مستمرة خاصة بعد الانتهاء من عملية تشجير المقابر بالكامل من خلال شراء وزراعة 100 شجرة ظل من خلال المشاركة المجتمعية لأهل القرية.