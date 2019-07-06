رويترز: إيران سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى خمسة بالمئة غدا

رويترزأ ش أ

قالت وكالة الأنباء "رويترز" نقلا عن مسؤول إيراني لم تسمه، إن إيران ستعلن غدا الأحد، زيادة في تخصيب اليورانيوم إلى 5%. بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية المتصاعدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيودا على نشاطها النووي.

وقال المسؤول اليوم السبت، شريطة عدم نشر اسمه إن "الإعلان الأساسي غدا سيكون زيادة التخصيب إلى خمسة في المائة ارتفاعا من 3.67 في المئة التي وافقنا عليها بموجب الاتفاق".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق غدا الأحد. وسينضم مسؤولون آخرون إلى عراقجي في إصدار هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في الساعة 10.30 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) في طهران.

ويهدف الاتفاق إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية ،إذا اختارت ذلك، إلى سنة من نحو ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وتقول إيران إن برامجها النووية لأغراض سلمية فقط مثل توليد الكهرباء وليس لصنع قنابل.

وبموجب اتفاقها مع ست دول كبرى يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى 3.7 في المئة من المادة الانشطارية وهو ما يقل عن نسبة العشرين في المئة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق ونسبة التسعين في المئة تقريبا الملائمة لإنتاج سلاح نووي.

ويمثل الإعلان الذي تعتزم إيران إصداره يوم الأحد احراجا لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاق والتي تضغط منذ أشهر لإقناع إيران بأن تظل ملتزمة بالاتفاق.

وقالت إيران إن الأوروبيين "لم يفعلوا سوى القليل جدا وبعد فوات الأوان" لإنقاذ الاتفاق بحماية المصالح الإيرانية من العقوبات الأمريكية.