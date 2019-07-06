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روسيا.. مصرع شخصين غرقا بانقلاب قارب فى البحر الأسود

السبت، 06 يوليه 2019 04:18 ص
روسيا.. مصرع شخصين غرقا بانقلاب قارب فى البحر الأسود غرق قارب ارشيفية
وكالات

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لقي شخصان مصرعهما في حادث انقلاب قارب سياحي في البحر الأسود قبالة منطقة توابسينسكي في مقاطعة كراسنودار الروسية، فيما أنقذ 18 شخصا كانوا على متنه ونقلوا إلى الشاطئ ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان إن الحادث وقع بالقرب من قرية دجوبا على بعد 100 متر من الشاطئ، مشيرة إلى أن 20 شخصا كانوا على متن القارب، 18 منهم نقلوا إلى الشاطئ من بينهم أربعة أطفال".
 
وذكرت أن من بين الناجين امرأة واحدة في حالة خطيرة، فيما لم يحدد بعد مصير شخصين آخرين.

قارب سياحي

البحر الأسود

منطقة توابسينسكي

روسيا

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