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رصف شارع القللى بشبين الكوم بتكلفة 275 ألف جنية فى المنوفية

السبت، 06 يوليه 2019 10:28 ص
رصف شارع القللى بشبين الكوم بتكلفة 275 ألف جنية فى المنوفية رصف طريق ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى

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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف شارع القللى المتفرع من شارع طلعت حرب شبين الكوم حى غرب وذلك بتكلفة إجمالية 275 ألف جنية حيث بلغت التنفيذ 70% وذلك  192 ألف جنية.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بأنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.

 

 


محافظه المنوفيه

طرق المنوفيه

رصف طريق شبين الكوم

شارع القللى

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