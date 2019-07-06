رجل دين إيرانى يحذر: على بريطانيا الخوف من رد فعل طهران على احتجاز ناقلة

دبى (رويترز)

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، عن رجل الدين محمد على موسوى جزائرى، تحذيره لبريطانيا، اليوم السبت، من رد فعل طهران على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة فى جبل طارق.

وقال جزائرى، العضو بمجلس الخبراء وهو هيئة دينية قوية: "أقول صراحة إن بريطانيا يجب أن تشعر بالخوف من الإجراءات التى ستتخذها إيران ردا على الاحتجاز غير المشروع لناقلة النفط الإيرانية".

وسيطرت مشاة البحرية الملكية البريطانية على ناقلة النفط العملاقة جريس 1، يوم الخميس الماضى، لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا فى انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبى، فى تحرك أثار غضب طهران وقد يؤدى إلى تصعيد مواجهتها مع الغرب.