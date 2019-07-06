رئيس مركز أبو قرقاص يحيل 15 موظفًا للتحقيق لتركهم العمل بدون أذن

فريق المحافظات

أحال العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، 15 موظفا وإداريا للتحقيق، لتركهم العمل دون اذن بالوحدة القروية بنزلة أسمنت.

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لرئيس المدينة، إذ تبين له ترك 15 موظف للعمل، فقرر إحالتهم للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم، نتيجة تركهم العمل دون أي إفادات مسبقة، وتقصيرهم في تأدية واجبهم الوظيفي تجاه المواطنين.

كما قرر رئيس المدينة إحالة مسئولي دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، لتغاضيهم عن إثبات تغيب المذكورين في الدفاتر عهدتهم، وأكد أن حملات التفتيش على المصالح الحكومية والخدمية، يتم تنظيمها بصفة مستمرة من أجل تحقيق الانضباط، وتقديم خدمات تليق بالمواطن، وتحقيقًا لمصلحته فى المقام الأول، مشددا علي حسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز الأعمال فى الوحدات القروية والمصالح الخدمية.