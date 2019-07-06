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رئيس فنزويلا يؤكد رغبته فى السلام ويدعو مجددا للحوار بين الحكومة والمعارضة

السبت، 06 يوليه 2019 01:26 م
رئيس فنزويلا يؤكد رغبته فى السلام ويدعو مجددا للحوار بين الحكومة والمعارضة الرئيس الفنزويلى
كاراكاس أ ش أ

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جدد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، دعوته للحوار بين الحكومة والمعارضة، مشددا فى الوقت ذاته على رغبة حكومته فى السلام.

جاء ذلك فى كلمة لمادورو خلال عرض عسكرى تم تنظيمه، احتفالا بعيد استقلال بلاده الـ208، بمشاركة الدبابات والمقاتلات والقوات الخاصة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت.

وفى غضون ذلك، نظم زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية، خوان جوايدو، مظاهرة فى العاصمة كاراكاس شارك فيها بضعة آلاف محتج، وهو أقل بشكل ملحوظ من عدد المشاركين فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد فى وقت سابق من العام الجارى.

 


فنزويلا

رئيس فنزويلا

عيد الاستقلال

عيد استقلال فنزويلا

مادورو

نيكولاس مادورو

الحكومة الفنزويلية

المعارضة الفنزويلية

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