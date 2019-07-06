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رئيس حماية الشواطىء: حل مشاكل الصيادين بشأن حماية مصب مصرف جمصة

السبت، 06 يوليه 2019 12:00 ص
رئيس حماية الشواطىء: حل مشاكل الصيادين بشأن حماية مصب مصرف جمصة شاطئ - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنه تفقد عملية حماية مصب مصرف جمصة وتدعيم حواجز 3 و 4 و 5  و تم حل مشاكل الصيادين على الطبيعة بوجود ممثل الشركة المنفذة،  وكذلك أعمال حماية منقطة  لسان رأس البر  ومناطق تطهير ترعة الرطمة والصفارة ومناطق تكريك مثلث الديبة وتم التشديد على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.


وأضاف عبد الكريم، فى تصريحات سابقة له، أنه تم إنفاق استثمارات زادت على 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.


وأوضح عبد الكريم، أن تلك المشروعات أدت إلى حماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضى جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.

وأضاف عبد الكريم أن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر، والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر، مما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة، مشيرا إلى أن أغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية مما يعنى المرونة فى تشكيلها وصيانتها.
 


الشواطىء

حماية الشواطىء

جمضة

الصيادين

السياحة

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