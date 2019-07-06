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رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاد فى قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر غدا

السبت، 06 يوليه 2019 05:00 م
رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاد فى قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر غدا نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائرى
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أناب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء)، لتمثيله في الدورة غير العادية الـ12 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يوم غد،الأحد، بنيامي بالنيجر.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم،السبت، "إن هذه الدورة ستخصص لانطلاق المرحلة العملية لمنطقة التبادل الحر للقارة الأفريقية، كما ستكون فرصة لإحياء الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقية إنشاء هذه المنطقة الموقع عليها برواندا خلال الدورة الـ11 للقمة غير العادية لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي".

ومن المقرر أن يرافق نور الدين بدوي كل من: وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير التجارة الجزائري سعيد جلاب.


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الاتحاد الأفريقى

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