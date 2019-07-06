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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد للاستعداد لامتحانات الدور الثانى

السبت، 06 يوليه 2019 04:12 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد للاستعداد لامتحانات الدور الثانى رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ  نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم السبت، معهدي فتيات فاطمة الزهراء الابتدائي والإعدادي، وبنين همام عبد الجواد الابتدائي والإعدادي، ورافقه طارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وآمال الدهراوي مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات للدور الثاني ومتابعة التقديم الالكتروني، وبحث توفير حجرة لرياض الأطفال بمعهد فاطمة الزهراء.

وأكد خلال جولته على الاستعداد لامتحانات الدور الثاني والتأكد من استكمال اعضاء اللجان وخطابات مراكز التصحيح وتغيير وتجديد أعلام الجمهورية بالمعهدين و الاهتمام بدورات المياه وصيانتها قبل امتحانات الدور الثاني.

كما أكد على التنسيق الالكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفي حالة تعذر التقديم يتسلم المعهد الأوراق ويقوم بإرسالها إلى إدارة المعلومات بالمنطقة والعمل على توفير حجرة لرياض الأطفال بمعهد فاطمة الزهراء وتقوم المنطقة بتجهيزها.

 

 


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اخبار المحافظات

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