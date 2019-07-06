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رئيس "الانتقالى السودانى": سنعمل مع المعارضة لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية

السبت، 06 يوليه 2019 09:11 م
رئيس "الانتقالى السودانى": سنعمل مع المعارضة لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان
أ ش أ

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أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أن المجلس سيعمل مع المعارضة لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

 

وتعهد البرهان - في كلمة متلفزة مساء اليوم،السبت، بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا العمل مع قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

 

كما أكد أن الشراكة هدف المجلس المعلن وسيحقق بها دولة السلام والحرية والعدالة. وقال "نحن في مرحلة بناء سودان جديد تمارس فيه الحقوق وفق المواطنة"، مضيفا أن "بناء سودان جديد يتم فيه ممارسة نظام الحكم الراشد القائم على الشفافية والمحاسبة والسيادة للقانون". ووجه الشكر لقوات الأمن لوقوفها بجانب الشعب وحفظ كيان البلاد.

 

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إقامة مجلس سيادي مناصفة بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإجراء تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

 

كما تم الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.

 


السودان

المعارضة السودانية

المجلس العسكرى السودانى

عبد الفتاح البرهان

الحرية والتغيير

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