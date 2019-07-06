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رئيسة بنك صينى تدعو للإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية

السبت، 06 يوليه 2019 03:20 م
رئيسة بنك صينى تدعو للإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية اليوان الصينى - أرشيفية
رويترز

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دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصينى هو شياو ليان اليوم السبت للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي. وأضافت "أقيمت حواجز فيما يخص التجارة والاستثمار والتعاون بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك وهذا يجعلنا فعليا نخشى أن يتضرر القطاع المالي، وهو الدماء التى تغذى الاقتصاد وداعم وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار المعاكس".

وتخوض الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة أدت لتبادل البلدين فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات. كما شددت الإدارة الأمريكية الرقابة على الشركات الصينية بما فى ذلك عملاق الاتصالات هواوى التى منعت من دخول السوق الأمريكية وقيدت فعليا قدرتها على شراء التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت هو إن تغير بيئة التجارة والاستثمار يشير إلى حاجة البلاد للتخطيط أفضل لمواجهة أى مشاكل محتملة.

وأضاف "اعتقد أن خطى تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغى أن تتحرك بوتيرة أسرع".

وتعرضت عملية تحويل العملة الصينية لعملة عالمية لانتكاسة منذ 2016 بسبب قيود حكومية أكثر صرامة للحد من نزوح راس المال للخارج فى ظل ضعف اليوان.

وأكدت هو على الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالى الصينى ككل على المنافسة كشرط مسبق كى تصبح العملة الصينية عالمية بما فى ذلك جهود تحديث المؤسسات المالية والتوسع فى الانفتاح والتحديث المالى وإزالة التشوهات فى تسعير القروض.


التصدير والاستيراد

الولايات المتحدة

التكنولوجيا الأمريكية

رويترز

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