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داء كرون.. مرض يصيب القولون والأمعاء الدقيقة.. والوراثة وضعف المناعة السبب

السبت، 06 يوليه 2019 06:00 ص
داء كرون.. مرض يصيب القولون والأمعاء الدقيقة.. والوراثة وضعف المناعة السبب داء كرون
كتبت هند عادل

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الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى من الأمور المزعجة لأى شخص لعدم قدرته على تناول الطعام بحرية والإصابة بالكثير من الأعراض التى تجعله غير قادر على ممارسة مهام حياته اليومية.

وداء كرون هو مرض التهاب الأمعاء الذى يسبب التهابا شديدا في الجهاز الهضمى وما يصاحبه من ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية، حسبما ذكر موقع" Mayo Clinic ".

أعراض الاصابة بداء كرون 

داء كرون يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون، وتختلف أعراضه ما بين خفيفة وحادة ولكنها تظهر دائما بشكل نوبات مفاجئة، وتظهر أعراضه وهى :
  • إسهال.
  • حمى.
  • الإرهاق.
  • آلام البطن وتشنجاتها.
  • الدم في البراز.
  • تقرحات الفم.
  • فقد الشهية وفقدان الوزن.
  • التهاب الجلد، والعيون والمفاصل.
  • التهاب الكبد أو القناة الصفراوية.
  • تأخر النمو أو تأخر النمو الجنسي لدى الأطفال.

أسباب الاصابة بداء كرون 

تلعب عده عوامل دورا أساسيا فى الإصابة بهذا المرض الذى يصيب الجهاز الهضمى بجسم الإنسان على رأسها الوراثة ووجود تاريخ مرضى بالعائلة وأيضا وجود خلل بالجهاز المناعى بجسد الشخص المصاب.
 
مضاعفات مصاحبة للإصابة بداء كرون :
  • انسداد الأمعاء. 
  • قرحه المعدة. 
  • النواسير. 
  • شق شرجي.
  •  سوء التغذية. 
  • سرطان القولون. 
 
 
 

داء كرون

مرض كرون

امراض الجهاز الهضمى

اسباب الاصابه بداء كرون

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