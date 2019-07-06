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خلافات زوجية وراء انتحار عامل بحرق نفسه فى البساتين

السبت، 06 يوليه 2019 10:19 م
خلافات زوجية وراء انتحار عامل بحرق نفسه فى البساتين جثه - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بالتصريح بدفن جثة عامل انتحر بحرق نفسه لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال أهلية المتوفى الذين أكدوا أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية وتشاجره مع زوجته باستمرار مما دفعه لإشعال النار فى نفسه.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة عامل بفرن "محمد.خ" 25 سنة، متزوج وأقدم على الانتحار بإشعال النار فى نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات مع زوجته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

انتحار عامل فى البساتين

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