سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 10:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ختام تدريب أمريكى إيطالى بريطانى مشترك فى شمال المتوسط على حروب مقاتلات F 35

السبت، 06 يوليه 2019 10:53 ص
ختام تدريب أمريكى إيطالى بريطانى مشترك فى شمال المتوسط على حروب مقاتلات F 35 مقاتلة F 35

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أجواء شمال البحر المتوسط هذا الأسبوع، مناورات تدريبية هى الأولى من نوعها، لمقاتلات الشبح الامريكية الأكثر تطورا فى العالم (اف 35 )، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والإيطالية .

وكانت أجواء جنوب ايطاليا مسرحا لهذا التدريب المشترك الذى اختتمت فعالياته، الخميس الماضى، كذلك شاركت فى فعالياته طائرات شبح بريطانية تتمركز فى قاعدة أكريوتيرى الجوية القبرصية ومقاتلات أخرى .

وبحسب مجلة القوات الجوية الامريكية "ايرفورس ماجازين"، كانت قاعدة أميندولا الجوية بجنوب ايطاليا مركزا للقيادة والتنسيق للأسراب المقاتلة المتدربة، كما شهدت القاعدة تدريبات مشتركة لمقاتلات الشبح للدول الثلاث فى ظروف العمليات التكتيكية وذلك فى أول سابقة تدريبية مشتركة لهذه الدول فى التاريخ .

وقال الميجور طيار موريزيو ديجويدا، قائد السرب 13 من كتيبة مقاتلات الشبح الإيطالية رقم 32، إن المناورة المشتركة كانت فرصة لتوحيد المفاهيم العملياتية والتعود على ظروف القتال بطائرات الشبح فى اجواء المتوسط ذات السمة الخاصة، فضلا عن تحسين نظام تنسيق التعاون بين الدول المختلفة التى تمتلك مقاتلات شبح متعددة المهام، وبلغ عدد طائرات الشبح الإيطالية المشاركة فى هذا التدريب ثمانى طائرات، فيما بلغ عدد المقاتلات الأمريكية 12 تنتمى إلى السرب الجوى 42 فى سلاح الجو الأمريكى.

وقد شاركت فى أعمال المناورة ست مقاتلات شبح (اف – 35) بريطانية، كانت ضمن تشكيلات سلاح الجو الملكى البريطانى المتمركزة فى قاعدة أكريتورى القبرصية وهى القاعدة التى نفذت عبرها المقاتلات البريطانية الاستطلاعية 14 عملية استطلاع استكشافى فى أجواء سوريا والعراق، وكانت مهمة المقاتلات البريطانية فى المناورة هى تنظيم تبادل المعلومات التى يتم رصدها للأهداف المعادية الافتراضية على الأرض مع التشكيلات المقاتلة الجوية الأخرى، و بطبيعة الحال كانت الأهداف الافتراضية تجسد مواقع لتنظيم داعش يتم رصدها واستهدافها فى اطار التدريب.

تجدر الاشارة الى أن إيطاليا تعمل على امتلاك قوة قتال جوى شبحية قد تكون الأكثر تأثيرا فى تأمين أجواء شمال المتوسط حال اكتمالها، وقد طلبت من الولايات المتحدة توريد 90 مقاتلة شبح على دفعات متتالية حتى العام 2025 .

وفى الخامس والعشرين من يونيو الماضى، شهدت أجواء شرق المتوسط تدريبات مشتركة لمقاتلات الشبح (اف – 35) التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى وسلاح الجو الأمريكى واستغرق التدريب يوما واحدا، وكان لافتا مشاركة مقاتلات تقليدية بريطانية فى جانب من أعمال التدريب انطلاقا من قاعدة أكروتيرى الجوية القبرصية .

وتعد مقاتلات الشبح هى الجيل الخامس من نظم القتال الجوى المتطورة، وقد تم خلال التدريبات تمثيل اجواء معركة جوية بين مقاتلات الجيل الخامس ضد مقاتلات من الجيل الرابع الذى قامت المقاتلات البريطانية بدوره كقوة جوية معادية خلال التدريب وذلك لقياس قدرة مقاتلات الجيل الخامس على صد هجمات مقاتلات الجيل الرابع.

كما جرت تدريبات على إجراءات إعادة التزود بالوقود لمقاتلات الشبح وفق المنظومات المتطورة الحديثة التى تختزل زمن إعادة التموين الوقودى لهذه الطائرات فى مرابضها لا يتعدى 12 دقيقة حيث يتسع خزان وقودها إلى ستة آلاف جالون من الوقود .


مناورات عسكرية

البحر المتوسط

بريطانيا

امريكا

مقاتلة F 35

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جارديان:مناورات حربية للاتحاد الأوروبى استعداد للهجمات الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2019 05:18 م

مناورة كبرى على حروب المقاتلات الشبحية فى سماء ولاية نيفادا الأمريكية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:50 ص

مسافرة بريطانية تتسبب فى مناورة جوية بسماء لندن.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 23 يونيو 2019 10:32 ص

فيديو.. مدرعات أمريكية تضل طريقها أثناء مناورة للناتو وتهلك الزرع والورد فى رومانيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:16 م

رئيس الأركان الجزائرى يشهد مناورة بالذخيرة الحية جنوب غرب البلاد ..غدا

الأحد، 16 يونيو 2019 04:22 م

شاهد.. مناورات عسكرية لقوات "الناتو" قرب حدود روسيا

السبت، 15 يونيو 2019 02:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

الكاف: رباعى الفراعنة مفتاح الفوز على جنوب افريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تعرف على تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على حجم إنفاق الدولة على الدعم آخر 5 سنوات

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

التعليم تعلن نتيجة القبول للالتحاق بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. كيف تستمتع بمصيفك على شاطئ العريش بأقل الأسعار؟

صور.. كيف تستمتع بمصيفك على شاطئ العريش بأقل الأسعار؟

اعرف الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اعرف الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

مواجهة نارية على شط الإسكندرية بين نيجيريا والكاميرون

مواجهة نارية على شط الإسكندرية بين نيجيريا والكاميرون

تعرف على قيمة رسم فحص الوحدة المخالفة وفقًا لقانون التصالح

تعرف على قيمة رسم فحص الوحدة المخالفة وفقًا لقانون التصالح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة