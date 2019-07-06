سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 02:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

حزبا الخضر ونويس فى النمسا ينتهيان من إعداد قوائم الانتخابات المقررة 29 سبتمبر

السبت، 06 يوليه 2019 12:38 م
حزبا الخضر ونويس فى النمسا ينتهيان من إعداد قوائم الانتخابات المقررة 29 سبتمبر انتخابات - أرشيفية
فيينا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى حزبا "الخضر" و"نويس" النمساويان من إعداد القوائم الانتخابية النهائية لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر المقبل .

وقالت مصادر حزبية فى فيينا، فى تصريحات اليوم السبت، إن الحزبين اختارا عددا من المرشحين من الشخصيات السياسية البارزة والتى لها تاريخ طويل فى العمل الحزبى وخبرة سابقة فى عضوية البرلمان إلى جانب عناصر أخرى من الشباب .

وكانت استطلاعات الرأى السابقة، أشارت إلى حدوث ارتفاع مستمر فى شعبية الحزبين مع توقعات أن يحققا نتائج إيجابية فى الانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات السابقة فى عام 2017.

يذكر أن حزب الشعب النمساوى لازال يحتل مقدمة الأحزاب من حيث استطلاعات ثقة الناخبين بنسبة 38% وبفارق كبير عن الحزب التالى وهو الحزب الاشتراكى الديمقراطى "اس بى أو" والذى حقق23% فقط من الأصوات بينما يحل ثالثا حزب الحرية بنحو 17% وتراجعت شعبيته بسبب تورطه فى فضيحة الفساد السياسى الشهيرة "ابيزا".

ويجىء حزبا "الخضر" و" نويس" فى المرتبتين الرابعة والخامسة بنسب تتراوح ما بين 5 و8% من استطلاع الرأى لأصوات الناخبين .

 

 

 


النمسا

الانتخابات النمسوية

فيينا

حزب نويس

حزب الخضر

الانتخابات

انتخابات النمسا

ابيزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بكاء ودموع بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Stranger Things

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

بعد شهرته فى ميدان القتال.. نجم GOT يحصل على الدكتوراه الفخرية

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

سوبر كورة.. مورينيو يزور الأهرامات قبل تحليل مباراة مصر على تايم سبورت

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

السفير الأسترالى بالقاهرة يشيد بالموازنة المصرية وتحقيقها مؤشرات إيجابية

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

يوما بيوم.. فان ديزل يشارك جمهوره تفاصيل تصوير Fast9

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

حلم المغرب فى امم افريقيا 2019 ينتهى بأقدام حكيم زياش وركلات "السناجب".. الصدمة تتصدر عناوين الصحافة المغربية.. غياب رأس الحربة أبرز أسباب الوداع الحزين للكان.. وشبح الاعتزال الدولى يخيم على أسود الأطلس

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا قبل كان 2019

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

أفريقيا أرض الأساطير.. رشيدى ياكينى هداف نيجيريا التاريخى وحواره مع شباك بلغاريا

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

طقس مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. اعرف حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمشجعين

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

فى اليوم العالمى للبوس.. قواعد اجتماعية يجب تطبيقها عند تقبيل الأصدقاء

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

سوبر كورة.. حصاد مصر فى أمم أفريقيا قبل مئوية CAN 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة