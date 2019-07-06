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حجز رئيس تحصيل شركة المياه فى المرج بتهمة تمويل الإرهاب

السبت، 06 يوليه 2019 04:02 م
حجز رئيس تحصيل شركة المياه فى المرج بتهمة تمويل الإرهاب حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت النيابة العامة بحجز رئيس تحصيل شركة مياه الشرب فى المرج، على ذمة تحريات الأمن الوطنى، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخطيطه لتنفيذ عمليات تخريبية فى البلاد.

البداية كانت مع ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بانتماء  المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.

 


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رئيس تحصيل شركة المياة فى المرج

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