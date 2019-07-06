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حبس عاطل 15 يومًا لاتجاره فى الحشيش وإحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص بسوهاج

السبت، 06 يوليه 2019 01:13 م
حبس عاطل 15 يومًا لاتجاره فى الحشيش وإحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح مركز سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى بدرى وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمود.أ.هـ" 25 سنة، عاطل، 15 يوما، على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وإحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 5 جرامات وسلاح نارى بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وإحرازه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما برئاسة المستشار مصطفى بدرى وسكرتارية طه محمد عثمان.

 


سوهاج

حشيش

سلاح نارى

حبس

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