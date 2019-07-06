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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شاب بالإكراه فى النزهة

السبت، 06 يوليه 2019 07:14 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شاب بالإكراه فى النزهة حبس متهمان_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول، بحبس عاطلين متهمين بسرقة شاب بالإكراه وإصابته إصابات بالغة، أثناء سرقته، فى النزهه.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهه، وبصحبتهم قوة شرطية، وذلك لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، على الفور توجهت القوة إلى مكان الصوت، حيث تبين أن الصوت لشاب فى العقد الثانى من العمر، مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيمن، موضحا أنه تعرض للسرقة والاعتداء أثناء تواجده بالشارع، حيث فوجئ بسيارة يستقلها شخصان مجولان، قاما بالترجل من السيارة، وأشهرا أسلحة بيضاء فى وجهه وأعتديا عليه بها، محاولين من ذلك سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، لافتا إلى أنهم فور شعورهم بقدوم رجال الشرطة فرا هاربين.

وقام أحدهما بخطف هاتفه المحمول، حال قيامه بمقاومتهما ومحاولة منعهما.

على الفور، قامت القوة الأمنية، بتتبع خط سير هروب المتهمان، حتى تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة التى كانت معهم، وبتفتيشهما عثر حوزتهما على المضبوطات التالية " الهاتف المحمول المستولى عليه- قطعة زجاج المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة ، وبعرضهما على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


حبس عاطلان

سرقة بالاكراه

اسلحة بيضاء

تهديد السلاح

اصابة شاب

قسم النزهه

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