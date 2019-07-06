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جهاز مدينة الشروق يشُن حملات مكثفة لضبط سيارات النقل المخالفة

السبت، 06 يوليه 2019 07:39 م
جهاز مدينة الشروق يشُن حملات مكثفة لضبط سيارات النقل المخالفة عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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اكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع شرطة التعمير، نفذا حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات النقل المخالفة بالمدينة، وذلك فى إطار تفعيل القانون ولإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.

وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملات عن الضبط والتحفظ لـ٢ سيارة خلاط للمخالفة بالعمل الليلى داخل الأحياء السكنية بالمدينة، ولمخالفة تسريب المواد على الطرق، وكذا ضبط عدد ٢ سيارة خلاط تعمل بدون تصريح، وسيارة قلاب لمخالفة تسريب المخلفات على الطريق، وعدد ٣ سيارات شاسيه تعمل بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وجارِ استكمال الحملات لتشمل جميع أنحاء المدينة، وكذا المتابعة الدورية لمنع تكرار تلك المخالفات.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

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