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جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 12 قطعة حشيش للاتجار بها

السبت، 06 يوليه 2019 02:27 م
جنح سوهاج تجدد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 12 قطعة حشيش للاتجار بها حشيش - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار مصطفى بدرى ، وسكرتارية طه محمد عثمان، تجديد حبس المتهم " ذكى.ع.ب" 65 سنة عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز سوهاج .
 
 
بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 12 قطعة حشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  تم تجديدها برئاسة المستشار مصطفى بدرى ، وسكرتارية طه محمد عثمان.
 
 

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