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جامعة القاهرة تبدأ تلقى طلبات تحويلات الطلاب بالكليات أغسطس المقبل

السبت، 06 يوليه 2019 12:47 م
جامعة القاهرة تبدأ تلقى طلبات تحويلات الطلاب بالكليات أغسطس المقبل جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى

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أقر مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة فى العام الجامعى المقبل 2019/2020، ويبدأ مكتب التحويلات المركزى بجامعة القاهرة فى تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، أن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

وأشار الخشت، إلى أن التحويلات تتم فى إطار النسبة التى يحددها مجلس كل كلية وفى ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والتزام الطالب بإثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على المجاميع الأعلى، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين والمفصولين.

وأوضح الخشت، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التى أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، كما أكد ضرورة التزام الطلاب الراغبين فى التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، مضيفا أن التحويل للبرامج الجديدة ذات الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة.

 


جامعة القاهرة

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