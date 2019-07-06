جامعة الإسكندرية: فتح قسم الاستقبال وعمليات الطوارئ بعد حريق الشاطبى

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية صباح اليوم عن إعادة فتح قسم وعمليات الطوارئ بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد للعمل بعد الاطمئنان على جاهزية غرف العمليات وغرفة العناية المركزة للعمل عن طريق فريق متخصص من الإدارة الهندسية.

وقالت الجامعة فى بيان لها إنه تم بالفعل إجراء عمليتين قيصرية بعمليات الدور الثاني بمستشفى الشاطبى الجامعى للنساء والتوليد، وجاري الآن إعادة الحالات إلى مستشفى الشاطبي الجامعي والتي تم تحويلها أمس إلى المستشفى الرئيسي الجامعي .

وأكدت جامعة الإسكندرية فى بيانها أن جميع الحالات بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات، وقد توفيت مساء أمس حالة واحدة فقط إلى رحمة الله بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسى الجامعى وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت الى رحمة الله نتيجة توقف عضلة القلب ونتيجة للحالة المرضية المتقدمة التى كانت عليها وتقوم لجنة متخصصة الآن بعمل حصر شامل للتلفيات بوحدة عمليات الطوارئ.

يذكر أن اندلع حريق الدور الثاني من مستشفى الشاطبى للنساء والتوليد بسبب ماس كهربائي نشب فى جهاز تكييف وتم نقل الحالات إلى مستشفى الرئيسى الجامعى.