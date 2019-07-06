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ثلاثة معانى للخدمة.. وصايا البابا تواضروس للكهنة الجدد

السبت، 06 يوليه 2019 04:41 م
ثلاثة معانى للخدمة.. وصايا البابا تواضروس للكهنة الجدد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

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كلف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، 23 كاهنًا جديدًا بالخدمة فى مصر والمهجر، وأوصى فى كلمة حملت عنوان "ثلاث معان للخدمة" بالأمانة والأبوة والمحبة.

 

وقال قداسة البابا: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها، فالكهنوت دعوة تمتد من جيل لجيل يعطيها لنا الله ليس عن استحقاق بل كوزنة نتاجر بها ونكون أمناء فنربح. فكما سمعنا في إنجيل اليوم "كن أمينا في القليل أقيمك على الكثير.. "لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه".

واستكمل البابا: من أجل هذا دعوة الكهنوت ليست أمرا هينا أو بسيطا فمن يتكرس وهو مرتبط بأسرة وأولاد يشتركون معه جميعا في هذا التكريس وأثقال الخدمة ونحن نصلي من أجل الأكليروس ونقول "اعطي بهاءا للأكليروس ..."  فنصلي ونقول أعطيهم النقاوة. 

 

وتابع البابا: أريد أن أتحدث معكم عن ثلاث معاني يجب أن تكون في حياة الكاهن وكل من له خدمة، المعنى الأول: المحبة التي تملأ القلب فتتحول إلى روح الأبوة، أما المعنى الثاني: املأ قلبك بالتوبة الداخلية لتتحول لروح الأتضاع : قلب الإنسان لا يراه سوى الله والتوبة عمل داخلي تشعر به السماء التي تفرح بتوبة الخاطئ، بينما المعنى الثالث : املأ قلبك بالعمل المستمر والنشاط فيتحول لاستقامة السلوك.

 

ومن المنتظر أن يقضى الكهنة الجدد فترة 40 يوم للإعداد بدير الأنبا بيشوي قبل استلام الخدمة.


تواضروس

كهنة جدد

وصايا البابا للكهنة

الكنيسة

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