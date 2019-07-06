تنفيذ 1440 وحدة بسكن مصر و1584 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر غرب أسيوط

كتب أحمد حسن

أكدت وزارة الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، قريبا وبلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ تنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر أغسطس المقبل .