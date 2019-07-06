تنفيذ 1440 وحدة بسكن مصر و1584 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر غرب أسيوط

أكدت وزارة الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، قريبا وبلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ تنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر أغسطس المقبل.
واوضحت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط" (طرق - شبكة مياه - شبكة رى - شبكة صرف صحى - كهرباء - اتصالات)، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 19 كم، ومحطة التنقية، بطاقة إجمالية 125 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 25 ألف م3/يوم.
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