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تنفيذ 1440 وحدة بسكن مصر و1584 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر غرب أسيوط

السبت، 06 يوليه 2019 12:39 م
تنفيذ 1440 وحدة بسكن مصر و1584 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر غرب أسيوط وحدات سكنية - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أكدت وزارة الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، قريبا وبلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ تنفيذ 1584 وحدة (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بالمدينة، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر أغسطس المقبل.

 

واوضحت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط" (طرق - شبكة مياه - شبكة رى - شبكة صرف صحى - كهرباء - اتصالات)، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه بطول 19 كم، ومحطة التنقية، بطاقة إجمالية 125 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 25 ألف م3/يوم.

 


وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

المدن الجديده

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