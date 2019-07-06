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"تموين بورسعيد": ضبط مخبز استولى على نصف طن دقيق مدعم

السبت، 06 يوليه 2019 08:14 م
"تموين بورسعيد": ضبط مخبز استولى على نصف طن دقيق مدعم دقيق مدعم - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية للوقوف على مدى إلتزام موزعى إسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمى من قبل وزارة التموين .

واسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينة من خلال كل من خالد فهمى رئيس الرقابة ومحمد عوض وإبراهيم الدهرى وابراهيم المصرى وأشرف الداودى وهشام السعيد وياسر الجمعة عن ضبط مخبز بلدى يستولى على حصة دقيق تموينية بالمخالفة للقوانين .

وقال النجدى لـ"اليوم السابع" إن صاحب المخبز جمع واستولى على نصف طن من الدقيق البلدى إستخراج 82 % والمخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وتم التحفظ على المضبوطات .

وتم تحرير المحضر اللازم رقم 5187  لسنة 2019 جنح الزهور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


بورسعيد

حمله تموينيه

دقيق مدعم

مخابز

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