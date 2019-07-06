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تموين الاسكندرية يشن حملة مكبرة لضبط الاسعار بعد الزيادة فى المواد البترولية

السبت، 06 يوليه 2019 03:01 م
تموين الاسكندرية يشن حملة مكبرة لضبط الاسعار بعد الزيادة فى المواد البترولية محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية،حملة مكبرة بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية لضبط الاسواق بعد زيادة الاسعار .
 
حيث تضمنت الحملة  المخابز التابعة لإدارة شرق ،و كذلك المجمعات الاستهلاكية و مستودعات البوتاجاز و السلاسل التجارية الموجودة فى النطاق الجغرافي لإدارة شرق التموينية ، للاطمئنان على الاستقرار التموينى و حالة الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين.
 
و قد أسفرت الحملة عن تحرير محضرين نقص وزن لمخبزين، أحدهما تم غلقه لنقص وزن وصل إلى 40 كيلو جرام >
 
كما التقى وكيل الوزارة  بالعديد من المواطنين و سؤالهم عن مدى توافر السلع الغذائية و أنابيب البوتاجاز و مدى الالتزام بالأسعار و قد أبدى المواطنين ارتياحهم لتواجد وكيل وزارة التموين بالأسواق بينهم و متابعته الشخصية للأنشطة التموينية بإنحاء المحافظة.
 
 

الاسكندرية

اسعار البنزين

اسعار المواد الغذائية

حمله تموين

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