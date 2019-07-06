"تموين الأقصر": عقوبات صارمة لمخالفى الأسعار وجولات على مدار الساعة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد من يخالف تسعيرة المواد البترولية الجديدة داخل محطات الوقود بالمحافظة، وكذلك أسعار إسطوانات البوتاجاز الرسمية، وذلك عقب زيادة أسعار المواد البترولية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لــ"اليوم السابع"، أنه كلف كافة قيادات إدارات التموين المختلفة بالقيام بجولات علي مدار الساعة صباحاً ومساءاً على كافة المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وذلك لحماية المواطنين من التلاعب في الأسعار ومخالفة الأسعار الرسمية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بالنسبة لمحطات خدمة وتموين السيارات تم التعديل على شاشات ماكينات محطات الخدمة بمعرفة مفتشى شركات البترول والأسعار الجديدة كما يلى: (سولار 6.75 جنيه، بنزين 80 بـ 6.75 جنيه، بنزين 92 بـ 80 جنيه، بنزين 95 بـ 9 جنيهات)، مؤكداً علي توافر جميع المواد البترولية بجميع المحطات، وكذلك تابع العمل داخل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود حيث وجد أن رصيد الغاز الصب 46 طن والمصنع يعمل بانتظام فى تعبئة الأسطوانات، وجاءت الأسعار بعد الزيادة كما يلى: اسطوانة البوتاجاز المنزلى سعة 12.5 كيلو جرام بسعر 65 جنيها للمستهلك من المستودع، وأسطوانة البوتاجاز للنشاط التجارى سعة 25 كيلو جرام بسعر 130 جنيه من المستودع)، وأكد علي أنه تابع العمل بالمخابز البلدية المدعمة لمتابعة إنتظام العمل بالسعر الجبرى دون أى زيادة حيث أن سعر الرغيف البلدى المنصرف للمواطنين بالبطاقة التموينية 5 قروش فقط لا غير.