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تقرير: 4% من الشباب الأوروبى الصغير يعانون الاكتئاب المزمن

السبت، 06 يوليه 2019 12:26 م
تقرير: 4% من الشباب الأوروبى الصغير يعانون الاكتئاب المزمن الاكتئاب يتزايد بين الشباب الاوروبى
كتبت: إنجى مجدى

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كشف تقرير أوروبى حديث، أن 4% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 عاماً فى دول الاتحاد الأوروبى يعانون من اكتئاب مزمن، وأن 14% من الشباب الأوروبى معرّضون للإصابة بمرض الاكتئاب.

وبحسب موقع يورونيوز، السبت، فإن التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف الحياة والعمل "يوروفاوند"، أشار إلى أن الشابات اللواتى لسن على مقاعد الدراسة ولا فى ورشات التدريب وليس لديهن عمل، هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بالشباب الذكور.

ورصد التقرير وجود ازدياد كبير لعدد الأطفال والشباب المشردين (الذين لا يقيمون فى منزل مستقل مع ذويهم) خلال العقد الماضى، فى العديد من دول التكتّل بما فيها الدول الأعضاء المتقدمة اقتصاديًا والتى تتميز بالرفاهية، كالسويد وهولندا وإيرلندا.

وحظيت قضية الصحة الذهنية والنفسية للشباب باهتمام خاص فى التقرير الذى ذكر أن هناك نسبة عالية من خطر الإصابة بمرض الاكتئاب بين الشباب فى العديد من الدول الأعضاء، لا سيما السويد، حيث بلغت النسبة 41%، وإستونيا 27%، ومالطا 22%.

وحسب التقرير فإن 20% من الشباب يرون أن التكتلفة المادية بالنسبة للخدمات الصحية مرتفعة للغاية فى الاتحاد الأوروبى، وتصل نسبة أولئك الشباب إلى 72% فى قبرص وإلى 61% فى مالطا و56% فى اليونان.

 

 


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الاتحاد الاوروبى

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