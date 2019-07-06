تفاصيل إحالة 3 متهمين استخدموا طفلا رضيعا فى التسول لمحكمة جنايات طنطا

الغربية – عادل ضرة

أمر المستشار خالد الاتربي المحامى العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، بإحالة المتهمين ممدوح عبد الغني إمام 48سنة مقيم بدائرة مركز القناطر الخيرية"محبوس"، "حنان فوزي عبد النعيم" 42سنة ربة منزل مقيمة ابو الغيط، "سعدية محمد حسنين غنيم" 65سنة بائعة مناديل مقيمة بذات العنوان، رقم 13348لسنة 2019جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 365لسنة 2019كلي جنوب بنها، لمحكمة جنايات طنطا بتهمة الإتجار بالبشر.

وجاء بقرار الإحالة أنه فى 1فبراير 2019وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز القناطر الخيرية، ارتكب المتهمون جريمة الإتجار بالبشر بأن كونوا جماعة إجرامية منظمة خصصت أغراضها لأعمال الاتجار بالبشر بطريق التسول واستخدموا الطفل الرضيع حديث العهد والولادة محمد طاهر مبروك فى اعمال التسول عن طريق استجداء المارة والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا حياة وصحة وسلامة الطفل الرضيع حديث العهد على النحو المبين بالتحقيقات، وهم أشخاص صحيحة البنية يبلغون من العمر أكثر من 18عاما.

وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا بمحكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق لأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين ويندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

وأرفقت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت لشهادة كل من محمد جمال محمد حسن 26سنة نقيب شرطة معاون مباحث مركز شرطة القناطر، حيث شهد بورود بلاغ من الأهالى مفاده قيام المتهمين باستغلال الاطفال حديثي العهد بالولادة فى اعمال التسول بالميادين والشوارع فانتقل لمحل تواجدهم وابصر برفقة المتهمة الثانية طفل رضيع وبسؤال عن شهادة ميلاد الطفل اجابت نافية، وبمواجهتهم أقروا جميعا بحضور إحدى السيدات منذ فترة تجاوزت الشهرين حيث أعطت الطفل للمتهمة الثالثة وتركته ولم تعد مرة أخرى وادعوا عدم إبلاغهم لتربية الطفل لحين عودة والدته لأخذه وعزى قصدهم من ذلك استخدام ذلك الطفل فى اعمال التسول.

وبسؤال الشاهد الثاني العقيد محمد عبد الهادي شفيق رئيس فرع البحث الجنائي بشرا الخيمة أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمة الثانية للواقعة ولم تتوصل لدور باقى المتهمين.

وبسؤال الشاهد الثالث العقيد تامر محمد سمير وكيل إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع الجريمة المنظمة أكد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحه الواقعة وارتكاب المتهمين لها بقصد استغلال الطفل المعثور عليه بحوزتهم فى اعمال التسول واستجداء المارة والتحصل منهم على مبالغ مالية بغير حق.

وجاء فى ملاحظة النيابة العامة: ثبت بشهادة الجهة الطبية أن الطفل المعثور عليه يبلغ من العمر 10أشهر فقط.

وأحيلت القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، سعيد عيسى حسن عيسى وأمانة سر المحمدى الباجورى، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 7يوليو الجاري لحضور المحامى الأصيل.